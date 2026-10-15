ЦСКА започва европейското си предизвикателство с тежък тест срещу Монако

ЦСКА започва участието си в основната фаза на Лигата на конференциите с тежко изпитание – домакинство на френския Монако. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ е с начален час 19:45, а очакванията са над 20 000 привърженици да подкрепят „червените“ от трибуните.

Столичани влизат в срещата след драматична победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица, с която поставиха начало на периода под ръководството на Маркус Гиздол. ЦСКА изигра силно първо полувреме и имаше възможност да натрупа по-сериозен аванс, но след почивката позволи на съперника да се върне в мача. В крайна сметка капитанът Бруно Жордао донесе успеха с мощен далечен удар.

„Армейците“ стигнаха до третия по сила европейски клубен турнир, след като отстъпиха на гръцкия ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа. Двете поражения бяха разочароващи, но не заличават доброто представяне на отбора в предишните квалификационни кръгове, когато бяха отстранени Карабах и Макаби Тел Авив.

На пресконференцията преди двубоя Гиздол подчерта, че срещата започва при резултат 0:0 и въпреки че определя Монако като фаворит, очаква от футболистите си да дадат максимума от възможностите си. За германския специалист това ще бъде първи домакински мач начело на ЦСКА, както и дебют пред собствена публика в европейските клубни турнири.

„Смятам, че това е голямо предизвикателство. Ще се изправим срещу един от основните отбори в Европа. Знам какво качество постигат. Мачът ще е труден, но ние знаем шансовете си и очакваме мача с нетърпение“, заяви Гиздол.

Въпреки класата на съперника ЦСКА може да почерпи увереност от любопитна статистика – Монако е загубил и трите си досегашни гостувания в България. Французите обаче пристигат в София в отлична форма и с амбиции да затвърдят силния си старт на сезона.

Отборът от Княжеството оглавява класирането във френската Лига 1 след първите шест кръга, в които е събрал 14 точки. Сред най-впечатляващите му резултати е победата с 2:1 като гост на шампиона Пари Сен Жермен. Така ЦСКА ще трябва да се изправи срещу съперник с високо самочувствие, но и с надеждата, че подкрепата от трибуните и силното представяне в отделни периоди от последния мач могат да му помогнат да започне европейската кампания с положителен резултат.