БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството предлага 660 евро минимална работна...
Чете се за: 02:30 мин.
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при...
Чете се за: 06:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА започва европейското си предизвикателство с тежък тест срещу Монако

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:00 мин.
Спорт
Запази

Французите пристигат в София в отлична форма и с амбиции да затвърдят силния си старт на сезона.

ЦСКА София – ОФИ Крит
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА започва участието си в основната фаза на Лигата на конференциите с тежко изпитание – домакинство на френския Монако. Двубоят на Националния стадион „Васил Левски“ е с начален час 19:45, а очакванията са над 20 000 привърженици да подкрепят „червените“ от трибуните.

Столичани влизат в срещата след драматична победа с 3:2 над ЦСКА 1948 в Бистрица, с която поставиха начало на периода под ръководството на Маркус Гиздол. ЦСКА изигра силно първо полувреме и имаше възможност да натрупа по-сериозен аванс, но след почивката позволи на съперника да се върне в мача. В крайна сметка капитанът Бруно Жордао донесе успеха с мощен далечен удар.

„Армейците“ стигнаха до третия по сила европейски клубен турнир, след като отстъпиха на гръцкия ОФИ Крит в плейофите за влизане в Лига Европа. Двете поражения бяха разочароващи, но не заличават доброто представяне на отбора в предишните квалификационни кръгове, когато бяха отстранени Карабах и Макаби Тел Авив.

На пресконференцията преди двубоя Гиздол подчерта, че срещата започва при резултат 0:0 и въпреки че определя Монако като фаворит, очаква от футболистите си да дадат максимума от възможностите си. За германския специалист това ще бъде първи домакински мач начело на ЦСКА, както и дебют пред собствена публика в европейските клубни турнири.

„Смятам, че това е голямо предизвикателство. Ще се изправим срещу един от основните отбори в Европа. Знам какво качество постигат. Мачът ще е труден, но ние знаем шансовете си и очакваме мача с нетърпение“, заяви Гиздол.

Въпреки класата на съперника ЦСКА може да почерпи увереност от любопитна статистика – Монако е загубил и трите си досегашни гостувания в България. Французите обаче пристигат в София в отлична форма и с амбиции да затвърдят силния си старт на сезона.

Отборът от Княжеството оглавява класирането във френската Лига 1 след първите шест кръга, в които е събрал 14 точки. Сред най-впечатляващите му резултати е победата с 2:1 като гост на шампиона Пари Сен Жермен. Така ЦСКА ще трябва да се изправи срещу съперник с високо самочувствие, но и с надеждата, че подкрепата от трибуните и силното представяне в отделни периоди от последния мач могат да му помогнат да започне европейската кампания с положителен резултат.

#УЕФА Лига на конференциите 2026/27

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива Михайлова
1
Република Северна Македония е уведомила България, че издирва Ива...
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли край Пловдив (СНИМКИ)
2
Внезапна повреда на военен джип доведе до катастрофа с две коли...
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки в Костинброд (СНИМКИ)
3
Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки...
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
4
Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в румънски териториални води?
5
Нови удари в Черно море: Търговски кораб е поразен с дронове в...
Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се среща с германския си колега Йохан Вадефул
6
Сигурността в Черно море: Външният министър Велислава Петрова се...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
4
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
5
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
6
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър

Още от: Лига на конференциите

Фелипе Луис: Монако не е фаворит срещу ЦСКА, очаква ни тежък мач
Фелипе Луис: Монако не е фаворит срещу ЦСКА, очаква ни тежък мач
Маркус Гиздол: Започнахме нова глава в ЦСКА и трябва да затвърдим доброто впечатление Маркус Гиздол: Започнахме нова глава в ЦСКА и трябва да затвърдим доброто впечатление
Чете се за: 07:12 мин.
15 000 продадени билета за мача на ЦСКА с Монако 15 000 продадени билета за мача на ЦСКА с Монако
Чете се за: 01:12 мин.
Португалски арбитър ще ръководи ЦСКА - Монако Португалски арбитър ще ръководи ЦСКА - Монако
Чете се за: 00:50 мин.
ЦСКА надъха феновете с видео след победата в Бистрица и поглед към Монако (ВИДЕО) ЦСКА надъха феновете с видео след победата в Бистрица и поглед към Монако (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.
ЦСКА продаде 9000 билета за първото домакинство в основната фаза на Лигата на конференциите срещу Монако ЦСКА продаде 9000 билета за първото домакинство в основната фаза на Лигата на конференциите срещу Монако
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1 януари 2027 година
Правителството предлага 660 евро минимална работна заплата от 1...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните лекари и в аптеките у нас? Ваксинационен туризъм срещу грип: Кога ще има ваксини при личните лекари и в аптеките у нас?
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море Румънските власти разследват атаката с дронове срещу търговски кораб в Черно море
Чете се за: 03:10 мин.
По света
Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3" Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Среща на върха: Европейските лидери се събират в Брюксел
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Заседание на ВСС: Гласуват кой да бъде новият и.ф. главен прокурор
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
ЦИК ще генерира хеш кода за машинното гласуване на вота на 25 октомври
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Хладно в четвъртък сутрин с минимални температури между 1° и...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ