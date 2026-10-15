Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3"

Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на България за спасяването на моряците от търговския плавателен съд "Челси-3".
В публикация в социалната си мрежа Екс той написа, че е благодарен на страната ни, че е съдействала за спасяването на украинските моряци на борда на поразения от дрон кораб във вторник.
По думите на Сибиха, екипажът получава всички необходими медицински грижи, а българските спасителни екипи и медици са действали бързо и професионално.
Украинският първи дипломат допълва и че поредната атака срещу цивилен кораб близо до България, е показала, че Москва не зачита човешкия живот и безопасността в Черно море.
I am grateful to Bulgaria and our Bulgarian friends for rescuing the Ukrainian seafarers injured in the Russian attack on the merchant vessel Chelsea 3.
The injured seafarers are receiving the medical care they need. I thank the Bulgarian rescuers and medical staff for their professionalism and swift response.
Yet another Russian attack on a civilian vessel near Bulgaria shows Moscow's disregard for human life and for the safety of navigation in the Black Sea.
We call on our partners to step up pressure on Russia and ensure accountability for these attacks. Freedom of navigation must not depend on Russian strikes and threats.
A safe Black Sea and freedom of navigation are in our common interest.— Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) October 14, 2026