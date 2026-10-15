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Украйна благодари на България за спасяването на моряците от търговския кораб "Челси-3"

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БГНЕС/Архив
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Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на България за спасяването на моряците от търговския плавателен съд "Челси-3".

В публикация в социалната си мрежа Екс той написа, че е благодарен на страната ни, че е съдействала за спасяването на украинските моряци на борда на поразения от дрон кораб във вторник.

По думите на Сибиха, екипажът получава всички необходими медицински грижи, а българските спасителни екипи и медици са действали бързо и професионално.

Украинският първи дипломат допълва и че поредната атака срещу цивилен кораб близо до България, е показала, че Москва не зачита човешкия живот и безопасността в Черно море.


#Кораб „Челси 3 #Андрий Сибиха #спасени моряци

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