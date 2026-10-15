В Турция проследяват със сателити миграцията на щъркели

Със следващия материал ще ви запознаем с мащабен научен проект в Турция ,свързан с миграцията на щъркели. За първи път за на три млади птици бяха монтирани сателитни устройства за проследяване.

Равнината Кума в северната турската провинция Синоп. Районът е важна спирка от миграционния път на щъркелите. Проектът за наблюдение на популацията на тези птици в равнината стартира през 2022 г. от Университета в Синоп.

Като част от инициативата, щъркелите в региона са защитени и проследявани. До момента на общо 324 щъркела са сложени пръстени. Само тази година те са 79 с подобни устройства. За първи път на три млади щъркела обаче бяха монтирани сателитни устройства за проследяване.

Али Бозкурт, регионален директор на Службата за опазване на природата и националните паркове: „Тази година за първи път бяха монтирани устройства за проследяване на три щъркела като част от нашия принос към проекта. Поставихме устройствата на три млади щъркела, които отлетяха през август от квартал в Синоп. Единият сега е в Йордания, а другите два са в Египет“.

Данните, събрани от сателитните предаватели, позволяват проследяване на миграционните пътища на щъркелите, местата за спиране и движенията им. Пътуването на трите щъркела от Синоп, предоставя ценна информация за живота на прелетните птици.