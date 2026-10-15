Среща на върха: Европейските лидери се събират в Брюксел

Лидерите на страните от ЕС се събират днес и утре на среща на върха в Брюксел. България е представена от премиера Румен Радев. Сред темите в срещата са бюджетът на ЕС, миграцията и подкрепата за Украйна. Украинският президент Володимир Зеленски също ще участва в съвета. Очаква се държавните и правителствени ръководители да обсъдят и ситуацията в Черно море и засилването на руските хибридни заплахи срещу европейски държави.

Европейските лидери ще дебатират следващата многогодишна финансова рамка на блока за периода 2028–2034 г. Между държавите остават съществени различия както за обема и разпределението на средствата от следващия бюджет, така и за собствените ресурси на ЕС.

Преди срещата на върха Румен Радев ще има неформални разговори с лидерите от групата “Приятели на кохезията”, сред които са италианският премиер Джорджа Мелони и президентът на Румъния Никушор Дан. Държавите – приятели на кохезията са против намаляването на средствата за земеделие и сближаване. На противоположната позиция са Германия и скандинавските държави, които се застъпват за повече средства за отбрана и конкурентоспособност и са против увеличаването на европейския бюджет.