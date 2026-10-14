Георги Кендеров: Играхме организирано и най-вече със сърце

Капитанът на Локомотив Пловдив Георги Кендеров коментира победата над Орадя със 79:69 в среща от втория кръг в група H на ФИБА Къп.

„Нищо, че резултатът е такъв и на моменти беше 20 точки. Мисля, че това е най-реалният резултат. Ние се подготвихме много добре, разчитахме на отборната игра и затова победихме. Нашите скаути се свършиха много добре работата, разбихме им нападенията и ритъма на игра. Играхме организирано и най-вече със сърце. В груповата фаза всеки мач е важен и не трябва да има отпускане. От тук нататък само победи“, каза баскетболистът.

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