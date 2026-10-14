Какви са очакванията за „Евровизия 2027“?

Правителството отпусна допълнителни 4,8 млн. евро на община Бургас за подготовката и провеждането на „Евровизия 2027“. С парите е предвидено да се извърши и техническа подготовка на зала „Арена Бургас“.

Конкурсът е платформа за публична дипломация и утвърждаване на авторитета на страната като ключов партньор в европейското културно и медийно пространство. Провеждането му е стратегическа инвестиция с висока възвръщаемост за страната домакин, се посочва в решението на правителството.

Положително отношение към победата на ДАРА и очакваните ползи за българската музика показва изследване на агенция BluePoint, проведено миналия месец. Резултатите от него бяха представени на откритата днес в София конференция „SoAlive Music Conference and Festival“, на която столицата е домакин през следващите три дни.

За четвърта поредна година една от най-големите музикални конференции на Балканите – „SoAlive Music Conference and Festival“, събира представители на музикални компании, фестивали, агенции и организации от целия свят.

Рут Колева, председател на УС на АНМИП – България: „Тук носим световната музикална индустрия, за да може да се запознае с нашия талант, с нашите таланти, с нашите артисти и да създадем възможности както за музикантите и артистите, така и за бизнеса.“

Рут Колева, председател на УС на АНМИП – България: „Ние доказахме, че България, и не само България, а Балканите, заслужаваме своето място на европейската музикална карта. Победата на ДАРА всъщност ще отвори вратата за нашия регион, за нашите артисти и за нашите музикални професионалисти.“

Победата на България се възприема като заслужен успех. 58% от анкетираните я отдават основно на целенасочени усилия и добра екипна работа. Малък е делът на тези, които я свързват със случайност или благоприятни обстоятелства.

Марко Анастасов, член на УС на АНМИП – България: „Уникално! Хубаво е, че нагласите са страшно положителни. Хората приемат тази победа и смятат, че тя е заслужена.“

Победата на България и домакинството през 2027 г. ще донесат повече възможности за международно развитие и по-голяма разпознаваемост на българските артисти, засилен международен интерес към тях и по-голям интерес към съвременната българска музика у нас, убедени са анкетираните.

Марко Анастасов, член на УС на АНМИП – България: "Отделно, те вярват, че това страшно много ще помогне на имиджа на България и на туризма в страната."

При оценката на факторите за успешна песен на „Евровизия“ категорично води запомнящата се мелодия с 55,4%, следвана от силното сценично присъствие и харизмата на артиста.

Рут Колева, председател на УС на АНМИП – България: "И аз от ден първи вярвам, че, как да кажа, дори ДАРА да беше с друга песен, според мен пак щеше да спечели, защото има толкова заразителна енергия и позитивно отношение. Просто хората се влюбиха в нея."

Очакванията към България като домакин на „Евровизия 2027“ са преобладаващо положителни – над 60% смятат, че страната ще се справи добре или отлично. Интересът към домакинството ни също е висок – 41% заявяват, че ще гледат събитието по телевизията или онлайн, а 15% дори ще отидат в Бургас, за да изживеят емоцията „Евровизия“ на живо в Бургас.

БНТ като победител в конкурса "Евровизия 2026" е обществената телевизия домакин за 2027 г. и организатор на най-голямото музикално събитие в Европа.