Бунтът на младите: След Франция протестната вълна вече обхваща Балканите

Протестната вълна продължава да залива все по-големи части от Европа. Бунтът на младите, който пламна във Франция, сега обхвана Балканите – в Гърция и Албания студенти и ученици също излязоха по улиците. И там, както при френските демонстрации, се стигна до сблъсъци и обвинения в политизиране на протестите.

Това, което беше планирано като мирен протест пред сградата на Министерството на образованието в Албания, бързо се превърна в арена на сблъсъци. Следобед студенти и ученици се събраха в Тирана с вече добре познатите искания за по-добри условия в образователния сектор. Напрежението бързо се покачи, а се чуваха призиви за оставка на премиера Еди Рама.

Брунилда Исмаили: „Правителството трябва да падне. Нека има избори, нека има преходно правителство и да се проведат свободни и честни избори. Който спечели, нека управлява.“

Над 20 души, включително журналисти, са ранени, а около 40 протестиращи са арестувани. Близки до управляващите медии съобщават, че сред младежите са внедрени маскирани лица, които умишлено започват провокации, и че отговорността за случилото се е на опозиционната Демократическа партия на Сали Бериша. Самият Бериша обвини органите на реда в полицейско насилие и призова за нов протест тази вечер.

В палатков лагер под проливния дъжд, на метри от парламента в Атина, гръцките студенти заявяват, че цените на имотите, включително наемите в университетските кампуси, вече са непосилни.

Панайотис, студент: „За студио от 35 квадратни метра се плаща между 400 и 500 евро. Знаем кой е виновен – правителството и тези преди тях.“

В Испания искрата на недоволството пламна сред началните и гимназиалните учители, които обявиха стачка за неопределен период. Исканията им са за по-добри условия на труд и по-високо заплащане. Към протестите се включиха и университетски преподаватели и студенти. В Мадрид напрежението се покачи и се стигна до сблъсъци с полицията.

А във Франция, където първите протести започнаха преди близо месец, днес демонстрациите преминават спокойно, но в събота се очакват мащабни протести в цялата страна.