Още преди крайния срок: Шофьори в Благоевградско вече сменят летните гуми със зимни

Увеличение на цените на гумите с около 10% очакват търговци и вносители в Благоевградско. Отчитат и интерес от страна на шофьорите в средата на октомври да сменят летните със зимни гуми. Това важи особено за професионалните водачи, които правят хиляди километри и разчитат на гумите си в различни атмосферни условия. Крайният срок за смятана, записан в Закона за движение по пътищата, е 15 ноември.

На пазара не липсват зимни гуми, вносът е стабилен, но цените вече са увеличени, каза за "България в 60 минути" автомонтьорът и търговец на гуми Антон Симеонов.

Антон Симеонов, автомонтьор и търговец на гуми: " - На какво залагат шофьорите? Премиум гума, спокойствие или по-скоро нещо средно? Все по-трудно, но на сигурност. Премиум гума и средния клас гума най-много се търсят, най-много се предлагат и най-много им монтираме."

Според Симеонов, не е измислено нищо по-добро от зимната гума:

Антон Симеонов, автомонтьор и търговец на гуми: "Когато говорим за зимна гума, все едно си говорим за спокойствие, сигурност на пътя. Една добра зимна гума дава максимален контрол по отношение на мокри, заледени участъци и дори на много ниски температури. Сезонната гума при нас се търси от хора, които правят малък пробег от километри. Основно градски условия. И няма същите качествени показатели на зимната гума. Така, че при тежки зимни условия сезонната гума си остава компромис."

Емилиян е професионален шофьор и е зад волана всеки ден. Освен лек автомобил, той управлява големи камиони и бусове. За сигурността на пътя през студените месеци за него е важно превозното средство да има нови чистачки, проверени спирачки и качествени зимни гуми.

Емилиян Илиев, шофьор на тир: "Гумите са един от най-важните фактори, една от най-важните инвестиции при автомобилите, при тежкотоварните автомобили, за съжаление, доста хора, доста фирми решават да спестят точно от гуми поради тази причина се случват страшно много пътни инциденти."

С износените гуми вероятността от инциденти през есенно-зимния сезон нараства драстично. Това сочи опитът на шофьора след хиляди километри на седмица зад волана.

Емилиян Илиев, шофьор на тир: "Старата гума е твърда, опечена при лед и мокър асфалт се подхлъзва повече и стават инциденти. Новите гуми спасяват животи, по-добър контрол имаш над превозното средство с нова гума, старата гума е опасна. Виждате какво става всеки ден по пътищата."

Все повече шофьори у нас залагат на т.нар. всесезонни гуми, които са подходящи за каране през цялата година. Заради смяната на атмосферните влияние по пътищата обаче данните на експертите сочат, че те се износват доста по-бързо.

Оказва се, едва 10% от шофьорите знаят как да се справят със ситуация, при която се налага сами да си сменят гумата. В ефира на "България в 60 минути" имаше и демонстрация какво да се прави в такъв случай.

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