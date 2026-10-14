Испания предаде на България инфлуенсъра Стоян Колев

Инфлуенсърът Стоян Колев е върнат в България от Испания с европейска заповед за арест, издадена по наказателно дело на Районния съд в Пазарджик.

На 14 октомври в 14.30 ч. Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието е осъществила предаването му на българските власти.

„Беше получено съобщение от бюро „СИРЕНЕ“ – Испания по каналите на Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ – МВР, относно допуснатото предаване на лицето. Процедурата се състоя на летище „Адолфо Суарес – Мадрид-Барахас“ в 10.00 ч. испанско време. След приемането му от служителите на Главната дирекция бяха предприети необходимите действия за конвоирането му до Република България. Лицето беше транспортирано при спазване на установените изисквания и при осигурени необходимите мерки за сигурност“, съобщиха от Главна дирекция „Охрана“

Операцията е осъществена в координация между Главна дирекция „Охрана“ и компетентните български и испански институции.

Испанските власти задържаха Стоян Колев във Валенсия, след като той беше обявен за издирване, след като избяга от домашния си арест.