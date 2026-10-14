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53-ма души са задържани при акция срещу битовата престъпност и изборните права във Варненско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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13 престъпления са разкрити

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Специализирана полицейска акция, насочена срещу битовата престъпност и предизборните нарушения се провежда във Варненска област.

Проверени са близо 700 лица, а задържаните са 53-ма. Проверени са 85 адреса, за които има данни за дейност в нарушение на изборното законодателство.

На близо 50 души са съставени предупредителни протоколи за изборни нарушения.

По време на акцията са проверявани и пунктове за черни и цветни метали, автоморги, сервизи, заложни къщи и търговски обекти.

13 са разкритите престъпления, съобщиха от полицията. Акцията продължава до утре сутринта.

#700 адреса проверени #53-ма задържани #изборни права #специализирана акция #Варненско

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