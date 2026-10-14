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Левски преследва победа в Нидерландия 51 години след подвига срещу Аякс

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Спорт
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"Сините“ гостуват на НЕК Ниймеген в Лига Европа с амбицията да запишат едва втория си успех срещу нидерландски съперник в европейските клубни турнири

Левски преследва победа в Нидерландия 51 години след подвига срещу Аякс
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Левски се изправя пред ново европейско предизвикателство, което носи и сериозен исторически заряд. В четвъртък, 15 октомври, "сините“ ще гостуват на НЕК Ниймеген във втория си двубой от основната фаза на Лига Европа, а срещата ще бъде поредна глава от дългогодишното съперничество между българските и нидерландските клубове на международната сцена.

Столичани ще се опитат да подобрят неблагоприятната си статистика срещу представители на Нидерландия и да постигнат успех, който да остане сред запомнящите се европейски вечери в историята на клуба.

До момента българските отбори са изиграли общо 31 мача срещу нидерландски съперници в европейските клубни турнири. Балансът е категорично в полза на тимовете от Нидерландия - 17 победи срещу 7 за българските представители, докато останалите 7 срещи са завършили наравно.

Статистиката показва колко сериозно предизвикателство традиционно представляват нидерландските клубове за родните отбори.

Особено място в тази история заема Левски, който вече има 11 двубоя срещу представители на нидерландския футбол.

Балансът на "сините“ включва една победа, две равенства и осем поражения. Въпреки отрицателните показатели обаче единственият успех на столичани остава сред най-значимите европейски постижения на клуба.

Става дума за легендарното елиминиране на Аякс през 1975 година в турнира за Купата на УЕФА.

По онова време амстердамският гранд вече е трикратен европейски шампион и един от най-уважаваните отбори на континента.

Левски обаче успява да поднесе една от големите изненади в европейския футбол, след като отстранява Аякс след изпълнение на дузпи на Националния стадион "Васил Левски“.

Този успех осигурява на "сините“ място на четвъртфиналите в турнира за Купата на УЕФА и остава незабравим момент за поколения привърженици на клуба.

Повече от половин век по-късно споменът за този сблъсък продължава да бъде символ на способността на Левски да се противопоставя на именити европейски съперници.

Последният досег на столичани с нидерландския клубен футбол беше срещу АЗ Алкмаар. Сега пред „сините“ се открива нова възможност да променят статистиката, този път срещу НЕК Неймеген.

Предстоящият двубой ще бъде 12-ият за Левски срещу отбор от Нидерландия в европейските турнири.

Победа би означавала не само ценен резултат в основната фаза на Лига Европа, но и едва втори успех за клуба срещу представител на нидерландската школа.

Срещата е важна и в контекста на българското участие в европейските клубни турнири през настоящия сезон.

Освен Левски, в четвъртък на международната сцена ще излезе и ЦСКА, който приема Монако в Лигата на конференциите.

Така двата столични гранда ще имат възможност да защитят авторитета на българския клубен футбол срещу съперници от две от традиционно силните европейски първенства.

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#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ФК НЕК Ниймеген #ПФК Левски София

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