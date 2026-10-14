Протест на работещите в културата и „Български пощи“ в Русе

Представители на културните институции в Русе, Български пощи и медицински сестри от детски градини и ясли излязоха на символичен протест пред сградата.

На Държавната опера с искане за минимум 10% увеличение на заплатите. В момента възнагражденията в тези сектори достигат 800 евро на месец. Според хората работещи в културния сектор, методиката за финансиране през последните 10 години е неефективна и трябва да се промени радикално.

Венцислав Спиров, фаготист - Държавна опера – Русе: „Не функционира, защото този делегиран бюджет ни кара ние да бъдем свръхпродуктивни, което за нас е много сложно и не може да печелим субсидии и да продаваме продукти, които са предимно комерсиални.“