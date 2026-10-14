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Актьорите от Русенския куклен театър подкрепят протеста за по-високи заплати

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Даниела Димитрова
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Чете се за: 02:50 мин.
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Поредният протест на КНСБ за по-високи възнаграждения в културния сектор и „Български пощи“ се провежда пред Операта в Русе. Актьорите от Кукления театър в града също подкрепят исканото 10-процентно увеличение на заплатите, но настояват и за промяна на модела на финансиране на сценичните изкуства. Преди протеста ви срещаме с хората, които всеки ден вдъхват живот на куклите и които искат трудът им да бъде достойно платен.

От седем години Димитър кара куклите да говорят, да се смеят или да плачат. Именно любовта към сцената го задържа в театъра, а не заплатата, която е малко над минималната.

Димитър Пишев, актьор: "Оцеляваме на ниво идеализъм, защото обичаме и вярваме в това, което правим. Децата са една изключително честна публика и тъй като ние сме първата културна институция, с която се срещат може би, наша е отговорността да ги възпитаме в едни основни ценности."

За публиката магията на театъра е безценна. За хората, които я създават обаче, заплащането на труда им е обидно ниско. Димитър работи на няколко места, за да покрие разходите вкъщи.

Димитър Пишев, актьор: "Най-голямата жертва, която всъщност се оказва, че правя, е времето ми и прекарването със семейството ми. Заплатите в сектор култура са ниски, не достигат. Ако заплатите просто се увеличат, без да се промени системата на финансиране, това ще доведе в един момент до колапс."

Надежда на актьорите им дава подписаната преди дни Харта за културна политика, в която е предвидено държавата да отделя поне един процент от брутния вътрешен продукт за култура, както и да изготви закони за статута на артиста и на сценичните изкуства.

Ивайло Ненов, режисьор: "Това са все неща, които са изключително необходими и ще подредят най-накрая кашата в сектора. Затова подкрепяме и този протест, за да напомним, че трябва да се направят категорични стъпки, като видим по категоричен начин, че започваме да гоним този 1% в Хартата за културна политика."

Затова Димитър и Ивайло днес ще оставят куклите и на протеста ще говорят от свое име с надеждата, че този път гласът им ще бъде чут – не само от децата в публиката.

#Русе #по-високи заплати #протест

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