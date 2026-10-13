Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен интелект

Роботи вече могат да решават дали да получите социална помощ или как да протече лечението ви. Внедряването на изкуствения интелект в публичната сфера вече е практика, а правозащитните институции се изправят пред предизвикателство - как да защитят основните човешки права.

Конференция за въздействието на изкуствен интелект събра хора и машини. Роботът Робърт изтъкна ползите от неговите услуги за публичната администрация. И гарантира прозрачност, бърз достъп до информация и липса на дискриминация при обработка на данни.

Робърт: „Роботите могат да следят процесите обективно и да докладват веднага всяка подозрителна транзакция или действие - те не могат да бъдат подкупени, не се страхуват и недопускат човешки фактор.“

Въпреки уверенията му в Нидерландия например има случай на проявена дискриминация от робот. Затова е нужна законодателна рамка.

Велислава Делчева, омбудсман на Република България: „Задължителна е такава уредба защото не само публичните институции, но все повече и частния сектор все повече започват да използват изкуствен интелект много е възможно да се получи дискриминация. Кратък пример с Нидерландия на хиляди граждани им е било отказано социална помощ само въз основа критерии гражданство.“

България трябва скоро да приеме законодателство, което да даде правомощия на омбудсмана да извършва мониторинг върху институциите, които използват AI. В противен случай следват санкции. В Латвия нормативната уредба вече е въведена.

Карина Палкова, омбудсман на Латвия: „В нашите болници много често се използва изкуствен интелект. От гледна точка на човешките права - малките деца, бременните жени и хората с увреждания се ползват с приоритет. Затова следя дали болниците гарантират приоритетния статут на тези пациенти, ако използват изкуствен интелект.“

Междувременно Робърт остава в готовност да съдейства на институциите у нас.

Снимки: Десислава Кулелиева, БНТ