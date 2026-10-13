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Локомотив Пловдив се подготвя за дебютното си домакинство във ФИБА Къп

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Баскетболистите на Асен Николов приемат Орадя в мач, който можете да гледате в ефира на БНТ 3.

локомотив пловдив подготвя дебютното домакинство фиба къп
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Баскетболна история под тепетата. Утре вечер Локомотив Пловдив приема първия в историята мач от редовната фаза на турнира ФИБА Къп. "Черно-белите" са домакини на румънския Орадя и са мотивирани за дебютен международен успех.

За Локомотив Пловдив участието на европейската сцена не е просто бонус, а дългосрочна визия за бъдещето на отбора.

„Нашата цел е в този първи сезон в евротурнирите да трупаме опит. Ядрото, което сме създали за бъдещето на този отбор, да свиква да играе срещу отбори от такава висока класа, с традиции в евротурнирите", сподели старши треньорът Асен Николов.

„Тези мачове са много по-различни, защото тук отборите са доста обиграни. Всяка една грешка се наказва и трябва да си един вид безгрешен. Ако правиш грешки, те ще се възползват от това нещо, допълни капитанът Георги Кендеров.

В щаба отчитат сериозната класа на румънския съперник. Допълнително предизвикателство е и липсата на Кръстан Кръстанов, който лекува разтежение. За да компенсират разликата в опита, „черно-белите“ ще разчитат и на най-силното си оръжие – пълните трибуни. А тактиката за мача се свежда до три думи:

"Битка до край", завърши Кендеров.

Срещата между Локомотив и Орадея от ФИБА Къп ще можете да гледате в ефира на БНТ 3 от 18:55 часа.

Повече можете да видите в репортажа!

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#БК Орадя #ФИБА Къп 2026/2027 #Асен Николов #БК Локомотив Пловдив #Георги Кендеров

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