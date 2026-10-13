Спортни новини 13.10.2026 г., 20:50 ч.

БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
Евровизия
BG
ENG
TR
12
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Президентски Избори 2026
Евровизия
Времето
Президентски Избори 2026
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
Чуй новините
Подкаст
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
Президентски Избори 2026
Бизнес
След новините
БНТ Проверено
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Още
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива...
19:31, 13.10.2026
Чете се за: 00:47 мин.
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в...
18:45, 13.10.2026
Чете се за: 06:05 мин.
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато...
14:43, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от...
14:19, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:50 мин.
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
13:35, 13.10.2026
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти,...
12:10, 13.10.2026
Чете се за: 01:05 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
12:01, 13.10.2026
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
11:47, 13.10.2026
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
11:35, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
10:20, 13.10.2026
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
08:20, 13.10.2026
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
07:22, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 00:42 мин.
ЗАПАЗЕНИ
ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет
Начало
Спортни предавания
Видео
Други спортове
Спортни емисии
Спортни предавания
Още
Спорт
Спортни новини 13.10.2026 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 13.10.2026
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:35, 13.10.2026
"Отворихме фризера и вътре беше като във фурна" –...
20:33, 13.10.2026
Затишие онлайн: Намалена активност на руски тролове след ударите...
20:20, 13.10.2026
Димитър Стоянов: Очакваме дроновете, атакували кораби край Крапец,...
20:20, 13.10.2026
Бойкот на извънредното заседание на НС заради помилването на...
19:53, 13.10.2026
Подготовката за изборите: По план върви ремонтът и диагностиката на...
19:39, 13.10.2026
Илияна Йотова потвърди готовност за участие в дебат в ефира на БНТ
19:24, 13.10.2026
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
2
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
3
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
4
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
5
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
6
Президентът ще разговаря с европейски лидери за атаките срещу...
Реклама
Най-четени
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
4
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
5
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
Реклама
Още от: Спортни предавания
Спортни новини 13.10.2026 г., 12:30 ч.
Спортни новини 12.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 12.10.2026
Какво е петанк и как пловдивчани се запалиха по спорта?
17:57, 12.10.2026
Чете се за: 02:42 мин.
Спортни новини 12.10.2026 г., 12:25 ч.
12:25, 12.10.2026
Спортни новини 11.10.2026 г., 20:50 ч.
20:50, 11.10.2026
Стефан Колев в предаването "Зала на славата"
13:25, 11.10.2026
Чете се за: 03:05 мин.
Реклама
Водещи новини
Все по-близо до българския бряг: Сложна спасителна операция след...
18:00, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава
18:44, 13.10.2026
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР)
18:18, 13.10.2026
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно
19:24, 13.10.2026
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Папа Лъв XIV претърпя успешно белодробната операция
21:11, 13.10.2026
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте,...
14:42, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Един загинал и двама ранени след тежка катастрофа на АМ...
16:33, 13.10.2026 (обновена)
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
21:30, 13.10.2026
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ