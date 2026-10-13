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ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ 2026

Подготовката за изборите: По план върви ремонтът и диагностиката на машините за вота

Виолета Русенова от Виолета Русенова
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цик
Снимка: БТА
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Ремонтът и диагностиката на машините за вота върви по план - 7800 устройства вече са готови. Остават още 5000, а уверенията на ЦИК са, че и те ще са в пълна изправност до четвъртък. За първи път беше направена демонстрация в склада, в който се съхраняват машините, как се ремонтира една от най-скъпите части на устройствата.

До 15-20 минути са нужни да се ремонтира една машина. Най-често се сменят принтерите, които се оказват износени и четците, в които се поставя картата, давана на всеки избирател преди да гласува. Освен че най-често се чупят, тези два компонента са и най-скъпи. А в четците, оказва се, техниците откриват неприятни изненади.

Стефан Митков, IT мениджър на „Сиела Норма": „Това, което сме виждали, вътре в самия четец има разни хартийки, неща, които затрудняват и възпрепятстват неговата работа.“

- „Как са попаднали там?“

- „Сами можете да си отговорите - злоумишлено.“

Голяма част от флашките ще се сменят също. Съобразено е и, че в деня на изборите връщаме часовника с един час.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „Сменяме всички батерии на дънните платки точно заради тази сигурност - заради смяната на часа и датата. ЦИК прави надзор на процеса, имаме експерт тук, който протоколира всяко едно нещо, което е ремонтирано, така че знаем във всеки един момент коя машина с кой номер каква част е сменена.“

9311 са секциите с над 300 избиратели и там ще има машина. В големите такива - с над 780 избиратели, ще има по две устройства. Вече са готови и хартиените бюлетини - за секциите с под 300 избиратели и в случай, че машината излезе от строя. Сегашната хартиена бюлетина е и най-дългата досега заради рекордния брой кандидати за "Дондуков" 2.

Стоянка Балова, говорител на ЦИК: „От 1 до 27 и "Не подкрепям никого".“

Хартиените бюлетини и хартията за машините струват над 2.8 милиона евро.

#ремонт на машини #цик #гласуване #избори

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