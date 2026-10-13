Бойкот на извънредното заседание на НС заради помилването на "петричкия Ескобар"

Бойкот на извънредното заседание на парламента днес. Депутатите не събраха кворум за изслушването на три длъжностни лица във връзка с помилването на Огнян Атанасов, известен като "петричкия Ескобар", през 2022 г. от тогавашния вицепрезидент Илияна Йотова. Извънредното заседание, беше инициирано от "Продължаваме Промяната" и подкрепено от "Демократична България" и ГЕРБ.

Най-голямата партия "Прогресивна България" регистрира само 14 депутати с мотив, че се води очерняща кампания срещу Илияна Йотова с изваждането на темата за помилването на Огнян Атанасов. И цитираха приложените медицински експертизи.

Петър Витанов, Прогресивна България: "Аз съм гледал анамнезата, гледал съм медицинската експертиза – този човек е с инсулт, по медицински данни той е с инсулт, той е с перитонит, той е с левкемия, която изисква спешно лечение, защото е с риск за живота му.Става дума за помилване, нали ние не помилваме ангели, всички тези са престъпници."

Вносителите на искането за изслушване от "Продължаваме Промяната" показаха клип от затвора. И заявиха, че ще искат ново извънредно събиране на парламента по темата.

Асен Василев, "Продължаваме Промяната": "Въпросният човек, който според господин Витанов е на смъртно легло изглежда доста жив като за смъртник. Това е 19 дни преди датата на помилването."

Опозицията реагира бурно, че управляващите се крият, а на обществото е спестена информация за "петричкия Ескобар".

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС: "В последната седмица, включително и днес наблюдаваме нежелание на управляващото мнозинство да се събира в парламента."

Делян Пеевски, ДПС: "Направиха мечешка услуга на госпожа Йотова, с което признаха всичко, което се е случило. Въпросът е след като е поставен нейният подпис, кой й нареди да го постави. Затова се скриха."

Божидар Божанов, "Демократична България": "Прогресивна България" сложиха чадър върху Йотова – не допуснаха това изслушване и за пореден път обществото остана без конкретни отговори – как един човек, който здрав и прав се бие в болница след това се оказва помилван."

Цончо Ганев, "Възраждане": "Позорно е поведението на управляващите към момента тъй като скриха възможността да има отговори и да получи отговори, как така човек, който е в състояние да се бие и да се млати в затвора, в същото време Йотова го помилва като тежко болен."

снимки: БТА, БГНЕС, БНТ

В предаването "Още от деня" президентът Илияна Йотова коментира, че ще бъде сезирана прокуратурата за да се изясни как са издадени епикризите и кога е заснет записът с Огнян Атанасов, излъчен и в парламента.

Илияна Йотова, президент на Република България: "От името на президентската институция по този случай ние ще сезираме прокуратурата. Защото това е органът, на който ние можем да предоставим от А до Я всички документи въз основа на които сме взели това решение.

БНТ: Имате ли съмнения в подадената информация?

Илияна Йотова, президент на Република България: "Без прокуратурата – това не мога да го кажа. Не сме разследващ орган. Затова нека проверят всичко, нека да видят епикризи, документи, да видят докладите, които впрочем тъй като и един запис се появява, нека да проверим кога, кой го е направил, дали той е предоставен на президентската институция също, дали е скрит от президентската институция – също е въпрос."

При гласуването на кворума "Прогресивна България" регистрираха 14 депутати. Сметката показва, че ако цялата опозиция беше в пленарната зала – щеше да има кворум от 123-ма депутати.