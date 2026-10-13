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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Димитър Стоянов: Очакваме дроновете, атакували кораби край Крапец, да са руски

Николай Минков от Николай Минков
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Заедно с търсенето на подкрепа от съюзниците, страната ни усилва собствената си защита. Какви са възможните начини в момента. Първият сигнал за нападение е подаден в 01.00 часа от кораба „Ейч Ес Дигнити“, а в 01.28 часа постъпва сигнал и от „Челси 3“.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „На помощ на кораба, който е подал сигнал своевременно, се е отправил граничен катер, който е помогнал да бъдат евакуирани хората от екипажа. За първия кораб, който потъна край Крапец, който изключително бързо потъна, това означава много мощна атака с надводни дронове.“

На въпроса кой е извършил атаката, Стоянов отговори така:

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Няма яснота по отношение на това какви са дроновете, но това, което може да се каже, е, че имаме по-различна ситуация – няма логика украинците да удрят собствените си кораби. Поради тази ситуация очакването е, че дроновете са били от руската страна.“

След атаката Стоянов е провел разговори с министрите на отбраната на Турция и Румъния и е постигната договорка по няколко направления.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „По-добра осведоменост, своевременно подаване на информацията и разбиране с обща политическа декларация, че Черно море се е превърнало в зона на конфликта и е необходимо да се набележат допълнителни мерки. Предвидили сме също така в най-скорошно време да организираме среща между министерствата, с участието на министрите на отбраната и началниците на отбраната на трите страни. Очаква се уточняване на дати. В момента сме в комуникация. Това ще стане може би до края на октомври.“

И обяви какви неотложни мерки предприема министерството.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Това, което ние правим, е, че ще разположим допълнително две безпилотни летателни системи. Едната, която скоро беше придобита. Надяваме се до края на седмицата да я разставим и да имаме такива способности. И втората е от силите за специални операции. Уплътняваме още повече радиолокационното поле и развръщаме допълнително зенитно-ракетни комплекси.“

А по време на изслушването на военния министър в комисията по отбрана възникна напрежение с опозицията.

Георг Георгиев – ГЕРБ-СДС: „Как успяхте, господин министър, вие като правителство да не се опитате поне да предизвикате консултации по чл. 4 от договора с НАТО?“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Трябва много ясно да правим разграничение и да не позволяваме да девалвира член 4. Защото след член 4 какво следва? След член 4 следва член 5-ти, тоест ние трябва много внимателно да преценим дали е необходимо да бъде активирана консултация по член 4.“

Иво Цанев – ДПС: „Наблюдението на изключителната икономическа зона на България да бъде в цялост, а не само териториалните води, защото очевидно опасностите идват оттам?“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Ако някой си мисли, че има системи, които могат да наблюдават на 130 км дронове и т.н., съжалявам, няма такива системи.“

Ивайло Мирчев – ДБ: „Какви още действия ще бъдат предприети, за да стигнем до извода, че най-вероятно украински кораби с украински екипажи по традиционните украински маршрути са нападнати от Русия, а не от самата Украйна, господин министър?“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Аз се чудя какво да отговоря на господин Мирчев, защото явно, че за него разлика между дипломация и TikTok изяви нямат никакво значение. Това е едно. Второто, което виждам, е, че предизборният колапс, в който е изпаднал господин Мирчев, тук се проявява и прави агитации.“

Радослав Рибарски – ПП: „В момента вашата реторика показва, че на България не може да се има доверие.“

Димитър Стоянов, министър на отбраната: „Каквото и доверие е сега, такова беше и преди 5, преди 10 месеца, преди 15 месеца. България получава политическа подкрепа и това е изразено в редица грами, включително едната е от вчера от нашите съюзници за това, което правим.“

А от „Възраждане“ се възмутиха, че не се отделят достатъчно пари за модернизиране на армията.

Вижте още в прякото включване на Николай Минков

#край Крапец #атакувани кораби #руски #Димитър Стоянов #дронове

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