Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния

Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе днес телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба. Министър Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море“, подчерта министър Димитър Стоянов.

Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.

Тримата министри изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството и координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион.