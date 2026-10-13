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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния

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Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО

Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море с министрите на отбраната на Турция и Румъния
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Министърът на отбраната Димитър Стоянов проведе днес телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба. Министър Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море“, подчерта министър Димитър Стоянов.

Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.

Тримата министри изразиха готовност за задълбочаване на сътрудничеството и координирани действия за опазване на сигурността на корабоплаването в Черноморския регион.

#нова атака с дронове #Турция #румъния #Димитър Стоянов

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