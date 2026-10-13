След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова

Срещата между премиера Румен Радев и руския посланик у нас Елеонора Митрофанова е приключила.

По рано министър-председателят обяви, че ще извика руския посланик Елеонира Митрофанова след новата атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България.

"България продължава да иска помощ за разследване на ударите, за да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за укрепване на нашите способности за реакция. Нямаме ясни доказателства, за да отправим обвинения към която и да е от страните. Но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация", каза по-рано днес министър-председателят.

Премиерът Радев обяви и, че свиква спешно службите за сигурност.

Очаквайте подробности.