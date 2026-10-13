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Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец

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Днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова, заяви премиерът

Снимка: БТА
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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в изключителната икономическа зона на България. Корабът "Азов Конкорд" е потънал, след е бил поразен на 17 мили от Крапец. Вторият кораб "Челси 3" е ударен на 15 мили от бреговете на Бяла. 15 са спасените моряци от "Челси 3". Премиерът свика спешно службите за сигурност. Обяви, че ще извика на разговор руския посланик Елеонора Митрофанова, както и че ще разговаря с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Румен Радев, премиер: "И тази вечер България проведе операция по аварийно търсене и спасяване на търпящ бедствие кораб в Черно море. В 1:30 ч. е получен сигнал за бедстващ кораб на 18 мили източно от Бяла. Морският спасителен център веднага реагира. По данни на екипажа корабът е бил атакуван с три въздушни дрона — по палобута и по борда. Веднага са задействани наличните аварийно-спасителни средства. Екип на „Гранична полиция“ е спасил целия екипаж на кораба — седем украински граждани и осем граждани на Азербайджан. Корабът е „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг, регистриран в Одеса и собственост на Украйна. Само преди броени минути корабът бе въведен в пристанище Варна. На петима от членовете на екипажа се оказва медицинска помощ за леки наранявания според нашата информация. Това е абсолютно недопустимо — поредна атака в непосредствена близост до българските териториални води. България продължава да иска помощ за разследване на ударите, за да установим с точност от коя държава са дроновете, които поразяват кораби в непосредствена близост до българските териториални води. Освен това ще продължим да искаме и да настояваме за помощ за засилване на наблюдението на въздушното и морското пространство и за укрепване на нашите способности за реакция. Нямаме ясни доказателства, за да отправим обвинения към която и да е от страните. Но логиката сочи, че резултатът е в полза на Руската федерация. Затова днес ще извикам за разговор посланик Митрофанова.

Румен Радев, премиер: "Преди минути, по време на съвета, който провеждаме, постъпи информация за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец. Корабът е потънал, има един спасен член на екипажа."

#ударен кораб с дрон #Румен Радев

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