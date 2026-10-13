Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена

Малко след 1 часа е подаден сигнал за атака от дронове от кораба, който потъна до Крапец. В последствие в 1 и 28 е подаден сигнал за помощ от кораба, който е на 17 мили югоизточно от Варна. На сигнала се е отзовал катер, който е помогнал да бъдат евакуирани хората. За първия кораб, който потъна - той потъна изключително бързо, което означава мощна атака с надводни дронове, от 16-членен екипаж в последствие са намерени 6 души от екипажа и са спасени. Останалите продължават да се издирват. Екипажът на "Челси-3" е от украинци и азербайджанци под флага на Малта, собственост на Украйна. Това заяви военният министър Димитър Стоянов за хронологията на събитията по време на втората атака с дронове в Черно море.

Димитър Стоянов посочи, че е провел разговори с министъра на отбраната на Турция и на Румъния, в които са се договорили за по-добра осведоменост, своевременно подаване на информация. Той допълни, че Черно море вече "се е превърнало в зона от конфликта", заради което е необходимо да се набележат допълнителни мерки.

"Организирали сме също така срещи с министрите на отбраната на трите страни. Очаква се уточняване на дати. Това ще стане може би до края на месец октомври. Няма яснота какви са дроновете. Но няма логика украинците да удрят собствените си кораби. В тази ситуация очакването е, че дроновете са руски".

Няма как да има конвоиране на кораби от страна на военноморските сили, заяви Стоянов. Конвоиране може да има в нашите териториални води, допълни той.

Димитър Стоянов поясни, че въоръжените сили на република България могат да отговорят на конкретна заплаха само в териториални води. И при новата ситуация член 4 не е необходимо да бъде активиран, посочи той.