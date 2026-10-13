Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО)

Тежка операция в много бурни води. Това написа вътрепният министър Иван Демерджиев във връзка с проведената тази нощ спасителна акция на екипажа на "Челси-3", който беше атакуван с дронове тази нощ.

"Тежка операция в много бурни води.

Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала.

В 2.45 ч. гранично-полицейският кораб 514 отплава от пристанището във Варна и се насочва към района на МК "Челси-3".

Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 4.43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7.15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата.