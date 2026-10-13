БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от...
Чете се за: 01:35 мин.
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет
В развитие

АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО)

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Тежка операция в много бурни води. Това написа вътрепният министър Иван Демерджиев във връзка с проведената тази нощ спасителна акция на екипажа на "Челси-3", който беше атакуван с дронове тази нощ.

"Тежка операция в много бурни води.
Граничният полицейски кораб 514 – „Бургас“ с 9-членен екипаж проведе тази нощ рискова операция, спасявайки бедстващ екипаж при вълнение на морето над 3 бала.

В 2.45 ч. гранично-полицейският кораб 514 отплава от пристанището във Варна и се насочва към района на МК "Челси-3".

Независимо от бурното море, граничният кораб застава до наклонения пострадал плавателен съд. В 4.43 ч целият екипаж е качен на борда на граничния полицейски кораб. В 7.15 часа чуждите моряци са успешно доведени на сушата.

Въпреки че смяната им изтече преди часове, те излязоха в морето отново - за втора мисия.

Морето е изключителни бурно, а условията - тежки. Въпреки това нашите служители показаха изключителна смелост и бърза реакция", пише Демерджиев.

#"Челси 3" #нова атака с дронове #вътрешният министър Иван Демерджиев #тежка спасителна акция

Водещи новини

Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО)
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3"...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Проф. Мариела Генева подаде оставка от ареста като декан на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ