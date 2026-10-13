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Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна

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Нова атака с дрон срещу кораб в Черно море близо до Варна. Плавателният съд „Челси 3“ е плаващ под малтийски флаг. Първоначалната информация сочи, че това се е случило на около 15 морски мили, на около 27–28 км от брега, срещу град Бяла.

Корабът е търговски, а според сайта MarineTraffic.com плавателният съд се намира срещу Бяла. Корабът е собственост на компанията Black Sea Shipping Management, базирана в Одеса, която го и менажира. Според Maritime.bg е бил ударен от три дрона.

Вижте повече в прякото включване на Деян Михайлов

#атака с дронове #търговски кораб #Черно море #Варна

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