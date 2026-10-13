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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България
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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон

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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до териториалните води на България.

Кораб е атакуван и е потънал на 17 мили източно от Крапец - 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени. Другият кораб - "Челси 3", е поразен на 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци са спасени.

моряк от "Челси 3": "Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!".

#"Челси 3" #нова атака с дронове #моряк #Черно море

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