Моряк от "Челси 3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море в непосредствена близост до териториалните води на България.
Кораб е атакуван и е потънал на 17 мили източно от Крапец - 11 моряци са в неизвестност, а петима са спасени. Другият кораб - "Челси 3", е поразен на 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци са спасени.
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моряк от "Челси 3": "Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!".