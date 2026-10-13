Марк Рюте след разговора с Румен Радев: НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море
Говорих с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Това заяви Марк Рюте след проведен разговор с българския премиер.
I spoke with Bulgarian PM @RumenRadevPM about the latest attacks on commercial shipping in the Black Sea. NATO will continue to work closely with our Allies in the Black Sea. We have already strengthened our posture along the eastern flank and will continue to monitor the security environment, adjusting our deterrence and defence posture as needed— Mark Rutte (@SecGenNATO) October 13, 2026
"Вече подсилихме позициите си по източния фланг и ще продължаваме да наблюдаваме сигурността и да приспособяваме позицията си за възпиране и отбрана според необходимостта".