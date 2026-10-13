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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България
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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Марк Рюте след разговора с Румен Радев: НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Марк Рюте
Снимка: БТА
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Говорих с българския премиер Румен Радев за последните атаки срещу търговски кораби в Черно море. НАТО ще продължава да работи в тясно сътрудничество с нашите съюзници в Черно море. Това заяви Марк Рюте след проведен разговор с българския премиер.

"Вече подсилихме позициите си по източния фланг и ще продължаваме да наблюдаваме сигурността и да приспособяваме позицията си за възпиране и отбрана според необходимостта".

#нова атака с дронове #Марк Рюте #Черно море

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