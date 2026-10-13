Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна

Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за атаката срещу търговски кораби в Черно море.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на войната на Русия в Украйна. Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това поставя живота на екипажите в смъртоносна опасност и заплашва сигурността в Черно море. Подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Извършителите трябва да поемат отговорност."