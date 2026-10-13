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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец: Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция, заяви председателят на ЕК

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Снимка: БТА/Архив
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Черно море се превърна в поредния фронт на войната на Русия в Украйна, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за атаката срещу търговски кораби в Черно море.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Черно море се превърна в поредния фронт на ескалация на войната на Русия в Украйна. Това е неприемливо. Остро осъждам атаките с дронове срещу търговски кораби близо до българското крайбрежие. Това поставя живота на екипажите в смъртоносна опасност и заплашва сигурността в Черно море. Подкрепяме България и благодарим на спасителните екипи за бързата им реакция. Извършителите трябва да поемат отговорност."

#ударени кораби в Черно море # Урсула фон дер Лайен #ЕК #България

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