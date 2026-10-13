Илияна Йотова потвърди готовност за участие в дебат в ефира на БНТ

В предаването "Още от деня" Илияна Йотова потвърди готовност за участие в дебат в ефира на обществената телевизия.

БНТ е предвидила възможността да проведе диспут между кандидатските двойки, достигнали до втория тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България. Това е възможно, съгласно чл. 17, ал. 2 на Споразумението, подписано между БНТ и политическите партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати за участие в изборите, относно формите на предизборна агитация.

Документът е подписан от всички участници в изборите и е одобрен от ЦИК. Обществената телевизия потвърждава своята ангажираност и готовност да бъде организатор и домакин на такъв предизборен диспут.

Темите и разполагаемото време ще бъдат уточнени допълнително, при стриктно спазване на изискванията на Изборния кодекс и принципа на равнопоставеност.