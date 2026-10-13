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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Съдът в Кочани постанови 30-дневен арест за Ива Михайлова, издирват я международно

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Съдът в Кочани е определил 30-дневен арест за Ива Михайлова. Подписана е и заповед за международното издирване на младата жена. От Основния съд в Кочани поясняват, че са предприели действия по служебен път, след като са получили уведомление от местното ОВР (Отдел за вътрешни работи), за което незабавно е била информирана и прокуратурата.

Въз основа на съдебното решение полицията е получила разпореждане за издаване на заповеди за издирване в случай, че обвиняемата се укрива. Разпореждането вече е получено от ОВР - Кочани.

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