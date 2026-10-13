Прокуратурата в Кочани поиска Ива Михайлова да бъде задържана заради това, че вчера не се е явила за подпис в полицията в града. Скопие извика българския посланик. Пред медии в Северна Македония Желязко Радуков заяви, че случаят е хуманитарен и не трябва да се превръща в политически. Може ли съдебната мярка срещу Ива Михайлова да бъде променена?

Полицията е уведомила съда, че вчера Ива Михайлова не се е явила в полицейското управление в Кочани да се подпише, както се изисква по определената и в момента мярка за неотклонение. Не е открита и на адреса, на който е заявила, че пребивава. На това основание прокуратурата е поискала да се определи нова мярка „задържане" до приключване на наказателното дело срещу нея с мотива опасност от укриване. Съдът все още не се е произнесъл.

Ива Михайлова е обявена и за издирване на територията на РСМ. Външното министерство в Скопие извика българския посланик заради случаят с Михайлова. БТА съобщава, че Желязко Радуков е бил информиран, че посрещането на Ива Михайлова в София и приемането й на високо ниво са провокация, която подкопава усилията за изграждане на доверие. Пред медии в Скопие Желязко Радуков е заявил, че случаят „Михайлова" е хуманитарен и не е трябвало да се превръща в политически. Уточнил е още, че никой не е посрещал Ива Михайлова в София и не се е срещал с нея. И е пояснил, че българския президент като жена и майка е нормално да бъде загрижена за подобен хуманитарен случай. Пред външното министерство в Скопие Радуков е заявил, че появата на Ива Михайлова в София е изненада за българските власти и тези действия не са приветствани, но е разбираемо, че в състояние на отчаяние е решила да дойде в България.

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