БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
9
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от...
Чете се за: 01:35 мин.
Министър Димитър Стоянов обсъди сигурността в Черно море...
Чете се за: 02:02 мин.
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти,...
Чете се за: 01:07 мин.
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на...
Чете се за: 01:57 мин.
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян...
Чете се за: 00:47 мин.
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
Урсула фон дер Лайен за атаките край Варна и Крапец:...
Чете се за: 00:57 мин.
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на...
Чете се за: 03:02 мин.
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България *** Премиерът призова ЕК и НАТО за общи усилия за спиране на атаките срещу търговски кораби *** Румен Радев се срещна с руския посланик Елеонора Митрофанова в Министерския съвет
В развитие

КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
Запази
година катастрофата рмс ива михайлова българия обзор
Слушай новината

Полицията в Кочани е уведомила Основния съд в града, че вчера Ива Михайлова не се е явила в участъка и не се е подписала, както е определено в мярката ѝ за неотклонение.

От своя страна съдът е уведомил прокуратурата. На това основание прокурор Игорчо Кръстов е внесъл в основния съд искане мярката "подписка" и забрана за напускане на Кочани да бъде отменена и за бъде определена нова мярка "задържане" до края на наказателното производство спрямо Ива Михайлова, поради опасност от укриване.

Основният съд в Кочани още не се е произнесъл.

#случаят с Ива Михайлова #делото за Ива Михайлова #случаят "Ива Михайлова"

Водещи новини

Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3" (ВИДЕО)
Вижте кадри от спасителната акция на екипажа от "Челси-3"...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова След новата атака с дронове - Радев се срещна с Митрофанова
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море Президентът: България остро осъжда поредните случаи на удари по търговски кораби в Черно море
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Ударите с дронове в Черно море: Всички моряци от кораба...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Проф. Мариела Генева подаде оставка от ареста като декан на...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Съдът остави в ареста обвинения за убийството на Илиян Филипов
Чете се за: 00:47 мин.
Регионални
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ