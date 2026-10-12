Скопие за прибирането на Ива Михайлова в София: Бягство

"Относно бягството на Ива Михайлова в България и приемането ѝ на високо ниво в София, Министерството на външните работи и външната търговия посочва, че подобни действия от страна на българските държавни институции подкопават усилията, които полагаме за изграждане на доверие, и противоречат на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения." Това пишат от Министерството на външните работи на Северна Македония по случая "Ива Михайлова".

В позиция на ведомството се посочва, че подобно поведение противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседските отношения.

"Приемът на високо ниво на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание. Националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на освобождаване от законите", заявяват от министерството.

От Скопие очакват България, като член на Европейския съюз, да действа в съответствие с европейските принципи за зачитане на съдебните производства, сътрудничество между институциите и равенство пред закона.

"От Република България, като член на Европейския съюз, очакваме действия в съответствие с основните европейски принципи: зачитане на съдебните производства, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона. Процедури, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, са несъвместими с тези принципи. Върховенството на закона не трябва да бъде избирателно, нито да зависи от националността на лицето", посочват от министерството.

В позицията се посочва още, че македонското външно министерство ще информира международните партньори, включително институциите на ЕС и Съвета на Европа, за развитието на случая.