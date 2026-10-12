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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Ива Михайлова ще остане няколко дни в "Пирогов", започват изследвания

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Ива Михайлова вече е в България. Тя е преминала границата с личните си документи вчера. Случая повдигна първа БНТ още през май. Нашите репортажи предизвикаха реакциите на президента, външното ни министерство и правителството. Преди малко повече от година Ива претърпя тежка катастрофа край Кочани и въпреки че е пострадала, беше обвинена и срещу нея започна дело в Република Северна Македония.

Ива Михайлова е преминала вчера граничен контрол в Република Северна Македония с личната си карта, издадена като гражданин на Република Северна Македония. Така е напуснала югозападната ни съседка. След това с личната си карта от България е влязла на територията на страната, отново през граничен пункт и след редовна гранична проверка. Тя е била взета от Кочани, за да бъде доведена в София от своя български адвокат, след като двамата са се чули по телефона по-рано вчера.

Ива Михайлова: „Благодаря лично на теб, Иво, че беше през цялото време до мен и че първи отрази моята ситуация, както и на вашата телевизия. Преминахме през границата нормално, с личните ми документи.“

БНТ: Северна Македония как те пусна да напуснеш?

- Съдействаха ни. Граничната полиция.

- Има ли законово нарушение в начина, по който си напуснала Република Северна Македония?

- Не, аз минах с моите документи, с македонските. Вчера, малко по-рано през деня, се почувствах изключително зле, след което се обадих на Ники. Разбрахме се и двамата взехме това решение да се прибера в България.

- Какво се случи по време на граничния контрол, напускайки Република Северна Македония?

- Нищо. Просто дадох документите си за проверка и ни пуснаха.

- Кога точно се случи това?

- Вчера следобед. Имаше проверка, няма нищо незаконно."

По думите на адвоката ѝ и двамата не са вярвали, че ще преминат през границата.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: „Вчера се чух с моята приятелка Ива и тя каза, че просто не може да остане повече там. Ти следиш темата от самото начало и много добре знаеш какво е отношението на властите към нея и как се развиват нещата. Тя ми сподели, че не се чувства добре, и аз взех решение да мина границата, да отида в града и да я взема. Минахме през пункта. Тя показа македонския си личен документ на връщане и нямаше никакъв проблем. Българската си карта показа на нашия граничен пункт и се прибрахме вчера вечерта. Днес сутринта предприехме действия, за да постъпи в лечебно заведение, тъй като тя не се чувства добре. Тя дори няма други дрехи в момента, тъй като не вярвахме, че ще можем да минем границата, но бяхме длъжни да опитаме.“

Ива Михайлова има забрана да напуска територията на град Кочани в Република Северна Македония и са ѝ отнети двата задгранични паспорта. Ива Михайлова е гражданка и на двете държави и разполага с лични документи, издадени от България и Република Северна Македония. Днес вътрешният министър коментира, че предстои да се изясни, включително чрез разпити, как Ива Михайлова е влязла на територията на България.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: „Докладваха ми, че тя и адвокатът ѝ се намират в „Пирогов“. Ще бъдат предприети действия тя да бъде разпитана, за да се установи дали, кога, къде и как е пресекла границата. Ще проверим дали имат нужда от охрана и ако имат такава нужда, тя ще бъде осигурена.“

При първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова, заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти по време на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.

"Не, от моя страна не са търсили съдействие. Предполагам, че прегледът е сега в "Пирогов", защото докато бяхме на конференцията, разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление до този момент повече никаква информация не мога да кажа.
БНТ: Ще се срещнете ли с нея?
- При първа възможност. Стига да не я оставят в болница. Но и да я оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея.
- Каква реакция очаквате от Северна Македония?
- Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че и други компетентни органи в България трябва да отговарят върху въпроси, които ви интересуват", заяви президентът.

В момента Ива Михайлова е в отделението по неврохирургия на „Пирогов“, където ѝ се правят изследвания, за да се установи точното ѝ състояние. Разбрахме, че изследванията ще продължат поне няколко дни, за да могат лекарите да преценят от какво лечение се нуждае тя и как ще бъде възстановена.

#вътрешният министър Иван Демерджиев #президентът Илияна Йотова #Ива Михайлова

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