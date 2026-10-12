Президентът Йотова: При първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова

При първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова. Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти по време на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“.

"Не, от моя страна не са търсили съдействие. Предполагам, че прегледът е сега в "Пирогов", защото докато бяхме на конференцията, разбирам, че този преглед ще се състои. Ще чакаме да видим какво е заключението на българските специалисти. За съжаление до този момент повече никаква информация не мога да кажа.

БНТ: Ще се срещнете ли с нея?

- При първа възможност. Стига да не я оставят в болница. Но и да я оставят в болница, ще направя всичко възможно да се видя с нея.

- Каква реакция очаквате от Северна Македония?

- Предстои да видим. Има още много неизяснени обстоятелства. Мисля, че и други компетентни органи в България трябва да отговарят върху въпроси, които ви интересуват."