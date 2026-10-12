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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Ива Михайлова пред БНТ: Няма нищо нелегално в моето преминаване, влизам в "Пирогов"

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Часове след стъпването си на българска земя Ива Михайлова благодари на Българската национална телевизия и лично на журналиста Иво Никодимов за отразяването на случая ѝ и за това, че първи повдигна темата за възпрепятстването ѝ да се лекува извън Кочани.

Ива Михайлова: "Преминахме през границата нормално, с личните ми документи.

- БНТ: Как те пусна Република Северна Македония да напуснеш?

- Съдействаха ни. "Граничната полиция". Аз минах с моите документи. Вчера се почувствах изключително зле, чухме се с Ники, разбрахме се и двамата взехме това решение да ме вземе и да се прибера в България. Дадох документите ми за проверка и ни пуснаха. Имали сме проверка, няма нищо нелегално в моето преминаване. Следва да ме приемат в "Пирогов", следва моето лечение и след това рехабилитация."

На границата със Северна Македония е показала македонската си карта, а на българския пункт - българските си документи.

По думите на адвоката ѝ и двамата не са очаквали, че ще успеят да преминат граница, но е щастлив, че младото момиче ще може да започне така необходимото ѝ лечение.

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Няма други дрехи тя, защото не вярвахме, че ще можем да минем границата, но бяхме длъжни да опитаме. Тя преследва своето право да получи адекватно лечение и аз като неин приятел ѝ помогнах в това", посочи той.

#няма нищо нелегално #прибра #Ива Михайлова #България

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