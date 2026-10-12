Македонски медии: МВР на РСМ няма данни Ива Михайлова да е преминала границата

Медии в Република Северна Македония съобщават, че според вътрешното министерство на страната в системата за граничен контрол няма данни Ива Михайлова да е напуснала югозападната ни съседка и цитират съобщението на МВР в Скопие: „След проверка в системата за граничен контрол, Министерството на вътрешните работи информира, че няма регистрирано напускане на Северна Македония от страна на Михайлова.“

Електронното издание „Инфомакс“ цитира адвоката на Ива Михайлова в РСМ Насер Рауфи, че е изненадан от новината за пресичането на границата от нейна страна. По думите му не е имало съдебно разрешение за заминаването ѝ. Рауфи казва още, че е подготвял подаването на ново искане за лечение извън РСМ, след като Министерството на външните работи в Скопие е обявило възможността лекари от България да я прегледат предвид здравословното ѝ състояние.

„И аз бях изненадан. Тази сутрин ме информираха, че е пресякла границата. Няма разрешение от съда. Тъкмо се канехме да подадем ново искане, тъй като Министерството на външните работи беше обявило, че ще пристигнат лекари от България, за да я прегледат“, заяви Рауфи.

Той добавя, че съдебното производство трябва да продължи дори в отсъствието на Михайлова. За следващото заседание е предвидено изслушване на експерт по пътна безопасност, предложен от защитата, който да обоснове тезата, че тя не е имала необходимост да се движи в насрещната пътна лента и не е навлизала в нея.

Рауфи предполага, че решението за заминаването е взето от Михайлова след консултация с българския ѝ адвокат.

Министерството на вътрешните работи на Северна Македония посочва в съобщението си, че за Ива Михайлова има влязла в сила активна съдебна забрана за напускане на страната. От институцията отбелязват, че допълнително, чрез Съвместния контактен център с Република България са извършени проверки и от българската гранична полиция, откъдето е получена информация, че за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България.

Според данните от граничните регистри лицето за последен път е влязло в Република България през септември 2025 г., докато през октомври 2025 г. е регистрирано неговото излизане от Република България, съответно влизане в РСМ.

Вижте цялата позиция на МВР на РСМ ТУК.