Реакциите на българските власти след изненадващото пристигане на Ива Михайлова у нас (ОБЗОР)

Къде се намира Ива в момента и как македонската страна и българските институции коментират нейното пристигане в София?

Ива Михайлова ще остане в "Пирогов" вероятно дълго време. В следващите дни предстои да й бъдат направени много изследвания, тъй като след травмите, получени при катастрофата има усложнения. Разбира се, че реакциите не закъсняха. От Вътрешното министерство в Скопие обявиха, че при проверка не е установено регистрирано в системата на тяхната гранична полиция напускане на Ива Михайлова на страната.

В съобщение пишат още, че чрез съвместния контактен център с България също е направена проверка и е отговорено, че за Ива Михайлова няма регистрирано влизане на територията на България. Има последно регистрирано влизане у нас през септември миналата година и излизане в посока Република Северна Македония пред октомври 2025-а.

От Външното министерство на югозападната ни съседка определят случая като бягство и казват, че ще информират Европейския съюз и Съвета на Европа. У нас вътрешният министър Иван Демерджиев коментира, че ще се провери как Ива Михайлова е влязла в България. Външният министър Велислава Петрова коментира, че липсата на реакция в РСМ за лечението на Ива Михайлова е довело до отчаяни действия, а президентът Йотова заяви, че е разбрала за това, че Ива Михайлова е в България сутринта от медийни публикации.

Делото срещу Ива Михайлова в Кочани ще продължи. Според адвоката й там то може да се гледа и в нейно отсъствие. На следващото заседание трябва да бъдат представени две експертизи, според които насрещно идващият автомобил е навлязъл в платното на Ива и е предизвикал тежката катастрофа.

Иван Демерджиев - министър на вътрешните работи:

"Докладваха ми, че се намират в "Пирогов", тя и адвокатът й. Ще бъдат предприети действия да бъде разпитана, за да се установи дали, кога, къде и как е пресякла границата. Ще проверим имат ли нужда от охрана и ако имат нужда от такава, ще бъде назначена.

От македонската страна свързвала ли се е с българското министерство на вътрешнитеработи?

"Не, в момента нямаме никаква информация, нито пък някаква комуникация инициирана от тях". Велислава Петрова-министър на външните работи: "МВНР не е участвало по никакъв начин и не сме били уведомени за предприетите от тях действия. Важното в случая е тя да може да намери възможност за адекватно лечение в България и то да й бъде дадено възможно най-скоро. Но в случая по-скоро сме свидетели на факта , че един хуманитарен случай, който не получи ответна реакция в РСМ, са прибегнали до някакви отчаяни действия. Президентът Йотова: При първа възможност ще се срещна с Ива Михайлова Илияна Йотова-президент на Република България: "От моя страна не са търсили съдействие. Пак казвам, разбрах, че тя е тук в България, след като излязох от студиото". Ще се срещнете ли с нея?

"При първа възможност, стига да не я оставят в болница, но и да я остават ще направя всичко възможно".

Каква реакция очаквате от Република Северна Македония?

"Предстои да видим, има още много неизяснени обстоятелства, мисля че други компетентни органи в България трябва да отговорят първо на въпроси, които ви интересуват".

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов