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Затишие онлайн: Намалена активност на руски тролове след ударите срещу „Яндекс“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Чете се за: 04:20 мин.
По света
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Огромен спад в активността на руски тролове след като в рамките на дни Украйна порази центрове на руската компания „Яндекс“. Т.нар. „руски Гугъл" е най-големият технологичен гигант в Русия и е сочен за инкубатор на троловете онлайн. За връзка между ударите срещу „Яндекс“ и затишието в социалните мрежи заговориха и политици. 8, 9 и 11 октомври - в рамките на няколко дни Киев поразява с дронове три от петте дейтацентъра на „Яндекс“.

Технологичният гигант, смятан за руски еквивалент на Гугъл, предлага интернет търсачка, облачни услуги, поръчка на превоз, електронна търговия и изкуствен интелект. Според украинския президент Володимир Зеленски, „Яндекс“ е и платформата, използвана от руските онлайн тролове и ботове.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Когато започнахме да отговаряме на руските удари срещу наши дейтацентрове и когато нашите удари достигнаха до „Яндекс“, изведнъж стана малко по-лесно да се диша в много социални мрежи. Това се случи, защото има по-малко ботове и е ясно откъде идваха тези ботове - изчезнаха веднага, щом „Яндекс“ премина офлайн.“

При три последователни атаки са ударени центровете в Сасово, където се намират два от трите суперкомпютъра на „Яндекс“, в Калуга, от където се обслужва вътрешната руска инфраструктура, а в неделя дронове поразиха и сградата на компанията във Владимир.

Изчислява се, че трафикът на данни се е понижил с 94% спрямо септември. Европейски политици свързаха срива на „Яндекс“ със „замлъкването“ на стотици профили, разпространяващи пропаганда на германската крайнодясна „Алтернатива за Германия“ и на евроскептичната „Реформирай Обединеното кралство“.

За връзката между „Яндекс“ и руските тролове заговори и влиятелната американска МАГА-активистка Лора Лумър, сочена за един от най-приближените съветници на Доналд Тръмп.

Лора Лумър: „Уау! Веднага след като Украйна взриви руските дейтацентрове, гледаемостта на Тъкър Карлсън падна със 71%. Казвала съм ви, че в Украйна видях доказателства, че руски ботове подпомагат Тъкър и неговите анти-Тръмп и антисемитски подкасти. Американците трябва да благодарят на Зеленски за взривяването на руските дейтацентрове, които поддържаха ботовете. Русия харчи 2 млрд. долара годишно за информационни войни и голяма част от тях са насочени към Запада. Сега ще има по-малко руска намеса в нашите избори.“

Основателят на компанията Аркадий Волож се оттегли от „Яндекс“ през 2024 г., след като осъди войната в Украйна. Така технологичният гигант беше продаден след сделка, контролирана от Кремъл. От компанията не разкриват какъв е мащабът на щетите, но за срив в мрежите ѝ сигнализираха редица клиенти на нейните приложения - платформи за недвижими имоти, магазини, доставчици, таксиметрови шофьори, засегнато е и приложение за управление на електронни документи.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: „Твърде рано е да говорим за финансовите загуби на „Яндекс“. Знаете, че това е влиятелна и силна компания. Да, в момента изпитва известни трудности и, разбира се, този въпрос се обсъжда и на правителствено ниво, но компанията е предприела спешни мерки, за да овладее последствията от атаката.“

Украински удари поразиха и т.нар. „руски Амазон“ - „Уайлдберис“ и онлайн гиганта „Озон“.

#срещу Яндекс #руски тролове #намалена астивност #онлайн затишие #удари

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