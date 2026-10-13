След обявеното от Тръмп енергийно примирие: И Русия, и Украйна с нови удари със загинали и ранени

Въпреки заявеното от Доналд Тръмп "енергийно примирие" между Русия и Украйна, ударите и от двете страни не стихват. Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Русия е атакувала 6 украински енергийни обекта. Руски дронове са ударили товарен терминал в украинското пристанище Миколаев. Руски медии съобщават не за удар на терминал, а на кораб, доставял военно оборудване и стоки с двойна употреба.

Паника след обитателите на жилищен блок в Харков след среднощна атака с руски дронове, убила поне 3-ма и ранила десетки.

Дмитро Панамаренко: "Лежах си на дивана. Детето беше в банята, токът спря и отидох натам с фенер. И тогава се случи. Успях да измъкна детето и жената, всичко е наред, но стресът беше страшен, чак сега започвам да се опомням." Лариса Максименко: "Съпругът ми е с увреждане и е на легло. Не можех да стигна до него. Опитах се да потуша огъня, но обгорях. Добре, че счупиха решетките и успяха да го измъкнат през прозореца."

Русия обяви, че е атакувала само военни цели. Но според спасителите цялата сграда в Харков е жилищна, във всеки апартамент е имало по няколко души. Според украинските власти атаката е била с хибридни дронове-ракети от типа "Бандерол".



Безсънна нощ и за жителите на киевския район Дарницки. Поне двама души са загинали и 11 са ранени при удар срещу 25-етажна жилищна сграда. Русия също съобщи за поне 3-ма загинали и 16 ранени при украински удари срещу граничния район на Белгород.

На въпрос на журналисти за това, че и Русия и Украйна казват, че не са се разбирали за енергийно примирие, американският президент Доналд Тръмп отговори:

Доналд Тръмп, президент на САЩ:"Напротив, съгласиха се. Знаете ли защо? Защото им казах - съгласни сте. Затова. Това нещо трябва да се разреши. Тази война е бедствие."

И двете страни искат да сключат примирие, но не знаят как, добави Тръмп. Попитан къде вижда готовност от страна на руския президент Владимир Путин, който продължава да атакува Украйна, Тръмп отсече: "Мисля, че всъщност Путин иска да сключи сделка повече от Зеленски."