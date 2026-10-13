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Нова атака с дронове срещу кораби в Черно море близо до бреговете на България

Капитан Васил Данов за ударените кораби близо до Варна: Дошли са толкова близо до българския бряг, за да разчитат на закрила от България

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Тръмп даде възможност на Путин да прави каквото си иска, заяви капитан Данов

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Атаката с дронове срещу два кораба в Черно море коментира капитан Васил Данов от Атлантическия съвет в "Денят започва". Единият кораб е потънал на 17 мили източно от Крапец. Един моряк е спасен. Другият кораб е поразен на около 18 мили източно от Бяла. Всичките 15 моряци на борда са спасени. Премиерът свиква спешно службите за сигурност. Ще бъде извикана руската посланичка Елеонора Митрофанова. Предстоят разговори с генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

капитан Васил Данов: Нарастват апетитите и агресивността на Руската федерация в наши води. Макар че са извън териториалните води, атаките са в така наречената прилежаща зона. Тя се простира до 24 мили. Там българската държава има право да упражнява контрол над корабоплаването, да възпира или да наказва нарушения на митническите, данъчните и санитарните закони и правила на българската държава. Тези кораби не преминават случайно толкова близо до българските териториални води. Смятам, че са дошли толкова близо до българския бряг неслучайно — евентуално, за да разчитат на някаква закрила от страна на българската държава. Дошли са дотук, следващия път направо ще дойдат на жълтите павета в центъра на София — едни зелени човечета, които няма да имат пагони. А ние ще казваме: „Те не са си обозначили пагоните, не знаем откъде идват и какво искат“."

капитан Васил Данов: "Българската държава досега не е демонстрирала желание да защитава и да закриля когото и да било, дори в наши териториални води, особено ако ударите идват от Руската федерация. И това е всеизвестно. Тези кораби обаче са чакали и очаквали някаква защита, която сега получават постфактум, т.е. след като са ударени и потъват. Наше задължение е българските власти да окажат помощ на бедстващите екипажи и по възможност да спасят максимален брой хора. Това и правят, както виждаме. Съгласно международното морско право всички държави са задължени да го правят."

капитан Васил Данов: "18–20 мили не е толкова навътре. Това е в обозримата зона на България, в нашата прилежаща зона, съвсем близо до териториалните води на България. Българските военноморски сили разполагат с бреговата система ЕКРАН, която събира данни чрез сензори. Има достатъчно технически възможности в цялата обозрима зона на българското Черноморие да бъде наблюдаван всеки кораб, който преминава през нея, влиза или излиза. Каквото и да се случи с него, българските военноморски сили получават данни какво е станало, кой откъде е влязъл и кой накъде плава. Така че това се знае. Военноморските сили досега неведнъж са предприемали операции по спасяване на екипажи на други държави и в други зони. Тази информация е известна на правителството, но досега то мълчаливо се ослушваше. Най-сетне, предполагам, на премиера и на правителството е станало известно кой е извършителят, кой е агресорът. Трябва да се предприемат незабавни, макар и твърде закъснели мерки за защита, за изясняване на обстановката и за получаване на подкрепа от съюзниците."

За реакцията на българските власти капитан Данов коментира:

капитан Васил Данов: "След като е закъсняло това, не само това правителство, а всички до сега, но това правителство показва, че не желая дори да планира, не желая да влезе във формати, във групи на НАТО и на Европа, където се разработват именно анти-дрон системи, разработват се ракети и други войни, оръжия, обекти и системи, т.е. то не желая да се вооръжава евентуално, за да не предизвика ответна реакция от Русия. Тази безграбнашна позиция би трябвало сега да бъде наваксана, спешно."

По отношение на международния ред капитан Данов коментира:

капитан Васил Данов: "Тръмп даде възможност на Путин да прави каквото си иска. Първо, с молбата да бъдат подкрепени Съединените щати с дизелово гориво, за да паднат цените на дизела в САЩ, защото главните потърпевши са фермерите. Всички, които работят със селскостопански машини и превозват всякакви товари, разчитат основно на дизеловото гориво, което е по-скъпо в Съединените щати. Доналд Тръмп предприема краткосрочна авантюра, като иска подкрепа с дизелово гориво от Москва, от Путин. Съединените щати са най-големият производител на дизелово гориво. Количествата там са огромни. Тези 300 или 380 хиляди тона, които евентуално ще получат от Русия, ще стигнат на Щатите само за няколко дни. Т.е. тук офертата, разговорът и договорът не са икономически, а политически. Доналд Тръмп се опитва да си купи още малко подкрепа от фермерите — от тези традиционни републиканци, които досега винаги са се съгласявали с него. Това дава възможност на Путин да нанася още по-спокойно удари по граждански обекти, училища и жилищни райони, защото знае, че в Съединените щати няма да реагират."

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#капитан Васил Данов #атаката с дронове срещу кораби в Черно море

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