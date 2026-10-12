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Външните министри от ЕС одобриха рекорден брой санкции срещу Русия

Десислава Апостолова от Десислава Апостолова
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България иска мораториум върху ударите срещу търговски кораби

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Външните министри на страните от ЕС одобриха нови санкции срещу рекорден брой поддръжници на руските военни действия. В срещата в Люксембург участва и българският външен министър Велислава Петрова. Мерките ще обхванат близо 1600 души, компании и други организации, които са свързани с руския военнопромишлен комплекс. България и Румъния настояват за съвместни действия срещу ударите по търговски кораби в Черно море.

За мораториум върху ударите по търговски кораби в Черно море настоя българският външен министър Велислава Петрова. Според нея трябва да се търси политическо решение, защото събитията показват разширяване на войната в региона. Петрова коментира, че обособяване на коридори в Черно море за пренос на украинско зърно не могат да гарантират сигурността на корабите.

Велислава Петрова, министър на външните работи на България: “Такава инициатива за мораториум над атаките над търговски кораби имаше предложена от страната на Франция. Ние водим диалог как точно това да бъде приведено в действието, защото това ще бъде изключително важно. Работата по индивидуални атаки и инциденти е един въпрос, но по-важно как да бъде решено изначално. Видяхте, че има някакъв вид наченки за спиране на огъня по енергийна инфраструктура. Дали Украйна и Русия ще участват в този процес - това ще видим.”

Според дипломат номер едно на ЕС Кая Калас Русия обаче не показва никакви признаци, че е готова да спазва енергийно примирие, за което съобщи американският президент Доналд Тръмп. Тя също призова Москва спре и атаките срещу корабоплаването в Черно море, защото те водят до продоволствената криза в целия свят.

Кая Калас, върховен представител по сигурността и външните работи: “През изминалата седмица руските сили убиха повече от 150 украински граждани. Русия нанесе удари върху украински мостове, търговски кораби в Черно море, които превозват зърно, удари електроцентрали и Украинската академия на науките. Това не са действия на страна, която иска мир… Спирането на огъня няма да проработи, ако само едната страна се придържа към него”.

Външните министри обсъдиха и разширяването на ЕС и отварянето на нови преговорни клъстъри от страна на Киев.

Марта Кос, еврокомисар по разширяването: “Надявам се да имаме голяма международна подкрепа за Украйна, която постига невероятни успехи. Няма друга страна, която да прави толкова много - да се бие за оцеляване, а в същото време да осъществява реформи като част от процеса на присъединяване към ЕС. Покажете ми страна в света, която може да направи това? Единствено Украйна може.”

Според Калас натискът срещу Москва трябва са продължи с нови санкции, с изолирането на Русия от спортни събития и затягането на визовия режим за руските граждани в ЕС.

#Марта Кос #Кая Калас #Велислава Петрова #санкции срещу Русия #Европейски съюз

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