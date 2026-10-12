Затвориха летището в Рияд до 17 октомври след серия нападения на хутите

Международното летище "Крал Халид" в саудитската столица Рияд ще остане затворено до полунощ на 17 октомври след серия нападения на йеменските бунтовници хути. Саудитските власти обещаха "сериозен" отговор. Пакистанец загина при нападение срещу летищен терминал в събота.

Ден по-рано ракета на хутите порази друг терминал, съобщава се за 13 жертви. Въоръжената групировка обяви действията си за отговор на "бруталната саудитска агресия" срещу районите, които контролира в западен Йемен.

Международна коалиция, водена от Саудитска Арабия, оказва въздушна подкрепа на проправителствените сили, които се сражават с хутите по йеменското крабрежиен на Червено море и други райони на страната.