Бахрейн съобщи, че иранска атака е поразила граждански промишлен обект, възникнал е пожар, но няма пострадали, предаде Ройтерс. Екипи на гражданската защита са били изпратени да гасят пожара, съобщи в Екс бахрейнското вътрешно министерство. Властите не уточниха нито местоположението, нито характера на засегнатия обект.

По-рано министерството предупреди населението за потенциална заплаха и призова гражданите да се отправят към най-близкото безопасно място, без да посочва конкретната причина за предупреждението. Двама местни жители са съобщили пред Франс прес, че са видели дим над източния остров Ситра, където се намират редица промишлени обекти, включително рафинерия на държавната петролна компания Bapco.

През последните дни Корпусът на гвардейците на ислямската революция, една от основните военни сили на Иран, неколкократно заяви, че е атакувал американски обекти в Бахрейн.

Една от атаките, извършени в сряда, последва американски удари срещу иранския остров Кешм. По-рано днес Техеран съобщи, че е прехванал американски дрон, насочен срещу този остров в Ормузкия проток, отбелязва АФП. От началото на войната между САЩ, Израел и Иран през февруари държавите от Персийския залив многократно са ставали обект на ирански удари.