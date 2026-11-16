Американският самолетоносач "Теодор Рузвелт" оперира в Близкия изток, съобщиха военните на САЩ в понеделник, с което броят на американските авионосни ударни групи в региона достигна три, заедно с "Джордж Буш" и "Джордж Вашингтон".

Разгръщането на самолетоносача в Близкия изток идва по време на ескалация в над осеммесечната война с Иран. В неделя Тегеран обяви, че неговите сили са извършили атака с дронове срещу американска радарна система на хеликоптерна база в заливното кралство Бахрейн.

Военните на Бахрейн съобщиха, че са прехванали дроновете, „препятствайки им да достигнат предназначените си цели".

Ислямската република също изстреля дронове срещу Бахрейн в петък – първите удари от септември досега срещу държавите от богатия на нефт залив, който е бил тежко атакуван в конфликта, започнал с американо-израелски удари срещу Иран през февруари.

Тегеран настоява Вашингтон да изпълни условия, включително освобождаване на замразени активи в чужбина, облекчаване на санкциите и край на американската военноморска блокада на иранските пристанища, в замяна на отварянето на Ормузкия проток.

Иран блокира водния път, който е жизненоважна глобална енергийна артерия, от началото на войната, но заяви, че е готов да го отвори отново в рамките на два дни, ако Вашингтон приеме неговите условия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че планира да обсъди войната на тристранна среща с китайския и руския си колеги Си Дзинпин и Владимир Путин тази седмица.

Вашингтон изглежда е намалил заплахите за подновени удари след междинните избори, но Тръмп заяви миналата седмица, че споразумение с Иран за края на войната не е необходимо и че е насочил Вандс да се фокусира върху усилията за борба с измамите.