Действащите в САЩ 403 центрове за данни отделят годишно толкова парникови газове, колкото вредните емисии на Дания за цяла година, сочи ново научно изследване, изготвено от учени от Харвардския университет, предаде Ройтерс.

Проучването, публикувано в научното списание "Нейчър Състейнабилити" (Nature Sustainability), показва, че между май 2024 г. и април 2025 г. най-големите центрове за данни в САЩ са генерирали 25,7 милиона тона емисии на въглероден диоксид.

Това количество е три пъти по-голямо в сравнение с 2018 г., когато за последен път е правена подобна научна оценка на емисиите от центровете за данни.

Изследването е публикувано на фона на засилващото се обществено недоволство в САЩ срещу изграждането на големи центрове за данни. На междинните избори на 3 ноември сред кандидатите на Демократическата партия, постигнали най-големи успехи, бяха и противници на тези съоръжения, които настояват за временно спиране на строителството им или за въвеждане на по-строги регулации.

Един от водещите автори на изследването - Джанлука Гуиди, който изучава връзката между изкуствения интелект и общественото здраве в Харвардския университет, заяви, че целта е да се предостави надеждна информация за въздействието на центровете за данни върху околната среда и да се внесе повече прозрачност в обществения дебат за развитието на ИИ.

"Искаме да подчертаем значението на прозрачността. Успяхме да разработим научно обоснована методология, която да допринесе за изграждането на обществено доверие", посочи Гуиди.

Според изследването потреблението на електроенергия от големите центрове за данни и свързаните с него въглеродни емисии се различават значително в отделните региони на САЩ. Потреблението само в четири щата - Вирджиния, Орегон, Охайо и Айова, представлява над половината от отчетеното в проучването използване на електроенергия.

По-голямата част от центровете за данни използват електроенергия, произведена от природен газ, отбелязва Ройтерс.