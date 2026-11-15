Бившият шеф на „Енвидиа“ обмисля завръщането си на поста

Бившият изпълнителен директор на технологичния гигант „Енвидиа“ Дженсън Хуанг обмисля да се завърне на поста си, след като подаде оставка заради скандал с афера с предполагаема китайска шпионка, съобщи изданието "Файненшъл таймс".

Редица работници в компанията изявиха подкрепата си за напусналия си шеф.

Доверен съюзник на Хуанг заяви, че ще създаде лоби в Силициевата долина за завръщането на бившия изпълнителен директор и че ще опита да намери подкрепата на Белия дом, както и че „всеки, който има значение в сферата на технологиите, обича Дженсън“.