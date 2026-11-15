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Бившият шеф на „Енвидиа“ обмисля завръщането си на поста

Христо Ценов от Христо Ценов
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китайската шпионска афера шефът енвидиа подаде оставка
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Бившият изпълнителен директор на технологичния гигант „Енвидиа“ Дженсън Хуанг обмисля да се завърне на поста си, след като подаде оставка заради скандал с афера с предполагаема китайска шпионка, съобщи изданието "Файненшъл таймс".

Редица работници в компанията изявиха подкрепата си за напусналия си шеф.

Доверен съюзник на Хуанг заяви, че ще създаде лоби в Силициевата долина за завръщането на бившия изпълнителен директор и че ще опита да намери подкрепата на Белия дом, както и че „всеки, който има значение в сферата на технологиите, обича Дженсън“.

#Енвидиа #"Файненшъл таймс" #шпионска афера

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