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Филипините спечелиха първата „Евровизия Азия“, ДАРА връчи наградата на победителката Кармел

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Азия
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филипините спечелиха първата bdquoевровизия азияldquo дара връчи наградата победителката кармел
Снимка: АП/БТА
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Победителят от първата „Евровизия Азия“ е Кармел от Филипините с песента "Sobra-Sobra". Тя получи своята награда от ДАРА. Българската изпълнителка също така изпя специална версия на "Bangaranga", както и новата си песен "Bad Idea" по време на шоуто в Банкок, Тайланд.

За първи път в 70-годишната история на песенния конкурс „Евровизия“ се състои азиатско издание. В него взеха участие артисти от 11 азиатски държави, които пяха на 10 местни езика, както и на английски.

Събитието отбеляза нова глава в дългата история на конкурса, като почете разнообразните музикални таланти, езици и култури от Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Република Корея, Непал и Малайзия.

Снимка: Ralph Larmann

Кармел победи с 211 точки, като получи 93 точки от професионалните журита във всяка участваща страна и 118 точки от гласуването на публиката. Преди „Евровизия Азия“ Кармел набира популярност благодарение на редица телевизионни песенни конкурси. Песента "Sobra-Sobra" е написана от Джанина Камил, „Нико“ дел Росарио, Март Сам Емануел и „Мат“ Б. Олавидес.

Снимка: АП/БТА

На второ място се класира Тайланд, с песента Aroma от MANG x DAOU, която спечели 169 точки. Виетнам зае трето място с Tóc Tiên и песента "EM TIÊN", като получи 165 точки. Малайзия и Лаос допълниха топ 5.

Резултатът е комбинация от гласовете на 11 национални журита и гласовете на публиката, които съставляват 50% от крайния резултат. Гласовете от категорията „Останалият свят“ донесоха брой точки, равен на този на една участваща държава. Бяха получени гласове от общо 183 държави и територии, включително и от 11-те, които участваха.

Мащабното шоу започна с тематичната постановка „Звуци и усещания от Банкок“ в чест на богатия културен живот в града домакин. Също така освен от ДАРА в програмата имаше и специално изпълнение от тайландския певец Джеф Сатур.

Снимка: Eurovision Song Contest Asia

За ДАРА това е второ подобно участие – през октомври тя се изяви по време на паузата на финала на Детския песенен конкурс „Евровизия“. Заедно с миналогодишната победителка в детското издание Лу Делуз от Франция изпълниха своите песни "Bangaranga" и "Ce Mond".

„Евровизия“ идва в Бургас догодина! Официалната продажба на билетите започва през януари 2027 г. Всички детайли ще откриете само на eurovision.com/tickets.

Интересът е огромен. Билетите свършват за борени часове. За да не пропуснете момента, се регистрирайте на Eurofan: https://www.eurovision.com/account/register/ – официалната безплатна платформа за феновете на Конкурса.

За достоверна информация относно „Евровизия 2027“ и продажбата на билети следете единствено официалните канали на БНТ: bnt.bg и bntnews.bg.

#Кармел #Евровизия Азия #Евровизия 2027 #Дара #евровизия #Филипините

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