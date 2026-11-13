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ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок

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ДАРА ще връчи наградата на победителя на "Евровизия Азия" тази събота в Банкок
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Наградата в първия песенен конкурс "Евровизия Азия" ще бъде връчена на победителя от българската певица ДАРА. Първата българска победителка, избрана от БНТ да ни представи на "Евровизия" в Австрия, ще изпълни и специална версия на своята песен "Bangaranga" като част от програмата на събитието.

Големият финал на "Евровизия Азия" ще се състои в събота, 14 ноември в Банкок, Тайланд. Това е първото азиатско издание на песенния конкурс в 70-годишната му история.

Финалът може да се гледа и от феновете в България от 15:30 ч. българско време на официалния YouTube канал на "Евровизия".

#Дара #евровизия

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