ДАРА със специално участие на „Евровизия Азия 2026“

Победителката в Песенния конкурс „Евровизия 2026“, избрана от БНТ да представи България в Австрия – Дара, ще бъде специален гост на първото издание на Конкурса в Азия. Финалът ще се състои в събота, 14 ноември, в Банкок, Тайланд. Първата българска победителка ще изпълни специална версия на Bangaranga по време на шоуто. Освен нея изпълнение ще има и популярният тайландски певец Джеф Сатур.

Това е второ подобно участие на ДАРА – през октомври тя се изяви по време на паузата на финала на Детския песенен конкурс „Евровизия“. Заедно с миналогодишната победителка в детското издание Лу Делуз от Франция изпълниха своите песни Bangaranga и Ce Mond.

За първи път в 70-годишната история на Конкурса се организира паназиатско издание. В него ще вземат участие изпълнители от 11 азиатски държави: Виетнам, Камбоджа, Лаос, Монголия, Бутан, Филипините, Бангладеш, Тайланд, Република Корея, Непал и Малайзия. Претендентите за първото място ще пеят на 10 местни езика, както и на английски.

Големият финал може да се гледа и от феновете в България – той ще бъде излъчен безплатно по целия свят на официалния YouTube канал на Песенния конкурс „Евровизия“: https://www.youtube.com/@EurovisionSongContest/streams. Шоуто ще бъде излъчено и по телевизията в участващите държави, както и от членове и асоциирани членове на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU): KAN в Израел, TVP в Полша, Sveriges Radio в Швеция и SBS в Австралия.

Гласуването е отворено за зрители от цял свят, както и от 11-те участващи държави по време на големия финал. Подробности как да гласувате, включително от България, можете да откриете на официалната страница тук: https://eurovisionasia.com/vote/.

Гласовете трябва да бъдат разпределени между три различни държави. Както и при стандартното издание на Песенния конкурс „Евровизия“, зрителите, гласуващи от участващите държави, не могат да гласуват за собствената си страна. Гласовете на публиката ще съставляват 50% от резултата, а останалите 50% ще дойдат от 11-те национални журита в участващите държави.

Гласуването от останалия свят ще присъди брой точки, равен на този на всяка държава. Ще бъдат преброени 11 набора от точки на журитата и 12 набора от гласове на публиката. Конкурсът ще използва познатата система за оценяване, при която се присъждат точки от 1 до 7, а за най-популярните песни сред публиката и журитата – 8, 10 и 12 точки.

Феновете могат да следят изпълнителите и подготовката за събитието в ZOOP, както и в официалните канали на „Евровизия“ за Азия в Instagram, TikTok и Facebook.